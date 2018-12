Dimitri Antonissen • Hoofdredacteur HLN.BE 2018 | DE KEUZE VAN ... 29 december 2018

Wie liket hém nog?

Facebookbaas Mark Zuckerberg zet zich schrap achter een bureau voor een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. De komende minuten zal hij 17 keer het woord 'vergissing' uitspreken. Over de manier waarop zijn sociaal netwerk door de Russen misbruikt werd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, en over het illegaal doorgeven van gebruikersdata. Let op het extra kussentje dat hij onder zich heeft geschoven. Je zou voor minder. Het was dit jaar hard op de blaren zitten voor Facebook.

