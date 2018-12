Dimata wellicht out voor Charleroi 06 december 2018

Het wordt Ivan Santini of Mohammed Dauda in de spits tegen Charleroi. Nany Dimata (knie) geraakt immers normaal gezien niet fit voor de match van komend weekend. De Anderlecht-aanvaller ontbrak ook gisteren op training. De medische staf probeert Dimata nog wel klaar te stomen, maar de verwachting is dat hij moet mikken op de partij tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. (PJC)