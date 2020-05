Exclusief voor abonnees Dimata "weer helemaal in vorm" 11 mei 2020

Landry Dimata (22) is helemaal hersteld van een kraakbeenletsel. Dat laat de spits van Anderlecht zelf weten op Instagram. "Mijn lange blessuretijd was moeilijk", zegt Dimata. "Ik heb bijna een jaar niet kunnen voetballen. Maar nu ben ik weer helemaal in vorm." Dimata volgde een groot deel van zijn revalidatie buiten de club. (RN)