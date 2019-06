Exclusief voor abonnees Dimata supportert in Le Mans 04 juni 2019

Liever had hij op het veld gestaan. Landry Dimata, die geblesseerd moest afhaken voor het EK met knieproblemen, was gisteren aanwezig in Le Mans om zijn ploegmaats te steunen. De Anderlechtspits deed dat met een flashy zonnebril op de neus. Dimata was een cruciale pion tijdens de kwalificaties: hij scoorde zeven goals en leverde twee assists. (PJC)

