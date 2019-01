Dimata op controle naar Duitsland 22 januari 2019

De Duitse artsen zijn in trek bij de Anderlecht-spelers. Nadat eind vorig jaar Adrien Trebel naar München trok om zijn buikspieren te laten onderzoeken, gaat nu ook Nany Dimata naar Duitsland. De aanvaller wil er meer info verkrijgen over zijn knieblessure, waarmee hij al een paar maanden op de sukkel is. De verwachting is dat Dimata twee tot drie weken out is. Wordt die vrees bevestigd, dan mist de belofte-international de partijen tegen Eupen en Standard. Anderlecht communiceerde kort: "De medische staf doet er alles aan om Nany klaar te stomen voor Eupen." (PJC)