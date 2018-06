Dimata: nog geen contract, wel een goal 23 juni 2018

De onderhandelingen lopen nog, maar Landry Dimata (20) is al neergestreken in Anderlecht. In onderling overleg met Wolfsburg werd beslist om de belofte-international zijn trainingen te laten afwerken bij Anderlecht. Dimata speelde gisterenavond zelfs al één helft in de oefenmatch tegen RWDM, waarin hij ook meteen het enige doelpunt scoorde. (DPB)

