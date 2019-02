Dimata na operatie 5 maanden out 21 februari 2019

Zijn knie onder het mes: ja of neen? En indien ja, wanneer? Dat is het dilemma waar Landry Dimata momenteel voor staat. Sportief directeur Michael Verschueren en clubdokter Kristof Sas hadden deze week een gesprek met de speler waarbij alle scenario's overwogen werden. Anderlecht laat de beslissing volledig aan de speler over. Die lijkt de situatie stilaan beu en neigt naar een operatie. Vraag is dan wanneer die wordt uitgevoerd: nu of na de play-offs? Feit is dat na een operatie rekening gehouden moet worden met een inactiviteit van vijf maanden. Laat hij zich nu opereren, dan kan hij in juli met de groep het volgende seizoen voorbereiden. Volgt de operatie na de play-offs, dan zal hij pas in september weer beschikbaar zijn. Vandaag of morgen wordt de knoop doorgehakt. Laat Dimata zich opereren, dan mist hij sowieso het EK voor beloften. (MJR)

