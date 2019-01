Dimata geblesseerd, Vranjes terug 21 januari 2019

"Recht op privacy", haalde Rutten als reden aan om geheimzinnig te doen over de blessure van Nany Dimata. Intern vreest men dat de aanvaller twee tot drie weken out kan zijn. Klopt die prognose, dan moet paars-wit meer dan ooit op zoek naar een spits. Pieter Gerkens moest bij de pauze naar de kant na een tik op de bovenbil. Wellicht haalt hij wel Eupen, net als Adrien Trebel (knie). Aanwinst Peter Zulj kampt met een conditionele achterstand. "En dan ga ik niet het risico lopen om met hem te starten", aldus Rutten. Ognjen Vranjes, de voorbije weken ziek, was afgelopen weekend weer op de club. De Bosnische verdediger moet vertrekken. (PJC)