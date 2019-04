Exclusief voor abonnees Dimata al tegen Standard? 09 april 2019

00u00 0

In principe zou het kunnen. Nany Dimata staat erg ver in zijn revalidatie na zijn knieblessure. De belofteninternational traint voluit mee (foto) en kan in theorie wedstrijden afwerken. Alleen twijfelt men op Anderlecht of het verstandig is om de aanvaller zonder ritme te laten aantreden tegen Standard. Fred Rutten is niet vergeten hoe Dimata eerder dit seizoen te vroeg terugkwam en zo opnieuw weken out was. De speler zelf is in elk geval hoopvol: in zijn entourage klinkt het dat hij zich klaar voelt om vrijdag zijn rentree te vieren.

