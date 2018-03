Dillier en Gougeard out, Vandenbergh verkouden 23 maart 2018

00u00 0

Oliver Naesen kan morgen niet rekenen op Silvan Dillier (out voor de rest van het voorjaar met vingerbreuk) en Alexis Gougeard (voetblessure nadat hij in een nagel trapte). De Fransman is er ook zondag niet bij in Gent-Wevelgem, maar wordt volgende woensdag wellicht gerecupereerd voor Dwars door Vlaanderen. "Een aderlating toch", vindt de Belgische kampioen. "De ploeg is serieus versterkt met het oog op de Vlaamse klassiekers en dan vallen twee belangrijke pionnen uit. Jammer." Stijn Vandenbergh start wél, maar is niet 100%. "Verkouden sinds Milaan-Sanremo", klinkt het. "Mijn hartslag ligt iets hoger dan normaal en ik moet wat langer recupereren tussen de inspanningen in. Het verbetert wel van dag tot dag." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN