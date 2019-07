Exclusief voor abonnees Dilemma voor Wellens: bollen of ritwinst? 10 juli 2019

De vijfde rit is de eerste overgangsetappe in deze Tour met twee cols van tweede en nog eens twee van derde categorie. Het peloton ruikt straks al eens aan de Vogezen. De golvende finale moet een snipperdag voor de sprinters betekenen en een gouden kans voor de vrijbuiters. Na 40 km volgt de eerste hindernis van de dag, maar de eerste aanvallers gaan ongetwijfeld niet zo lang wachten. Hallo Thomas De Gendt? De koning van de lange vluchten acht vanmiddag mogelijk zijn eerste dag gekomen. De drie andere heuvels liggen verspreid over de laatste 75 km waarvan er meer dan 15 geklommen moeten worden. Ingrediënten die voor een spannende finale kunnen zorgen. Greg Van Avermaet heeft zijn zinnen op deze etappe gezet en moet een gooi kunnen doen naar de eerste Belgische ritzege. Misschien stuurt hij ploegmaat Serge Pauwels wel vooruit?

