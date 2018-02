Dikkebusvijver wordt uitgebaggerd voor proper drinkwater 28 februari 2018

Een aannemer zal op 9 april starten met de voorbereidingen voor de baggerwerken van Dikkebusvijver in Ieper. Het ruimen van de vijver is nodig om onder meer de drinkwaterwinning te vrijwaren. "Omdat de Kleine Kemmelbeek een sterk verval kent, komt veel aarde uit Heuvelland in de vijver terecht", aldus Bart Naeyart, gedeputeerde voor waterbeleid. "Tijdens de werken zal het slib in het slibbekken worden opgespoten. Daarna zal men proberen het bezinksel terug op de akkers te verdelen. Daarnaast zal de vijver plaatselijk verdiept worden zodat watersport er kan blijven plaatsvinden. Op een aantal plaatsen zullen extra dieptes worden gemaakt voor het visbestand." De werken zijn nodig om de verschillende functies van de vijver te kunnen behouden. De belangrijkste daarvan is de drinkwaterwinning. "Zo'n 80 procent van het volume drinkwater dat de stad Ieper verbruikt komt uit de vijver", klinkt het. De kostprijs van de werken, die ongeveer een jaar zullen duren, bedraagt 602.353 euro, deels betaald met Europese subsidies. (CMW)

