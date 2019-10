Exclusief voor abonnees Digitale tv kost bijna 10 euro/maand meer 10 oktober 2019

Er is een prijsverschil van 50 euro tussen goedkoop tv-kijken via de kabel en het duurste pakket met alles erop en eraan. De goedkoopste manier is het basiskabelabonnement. Dat heb je nu voor 18,22 euro per maand en zal ook in de toekomst zoveel blijven kosten. Wie een sociaal tarief geniet, krijgt een korting van 6,58 euro. Het goedkoopste digitale tv-pakket van Telenet kost 27,95 euro en daarvoor krijg je 80 kanalen. Daarbovenop kan de abonnee nog allerlei extra's nemen zoals terugkijk-tv, films op aanvraag en Play Sports. De prijs van het duurste pakket bedraagt 69 euro. Het aandeel televisie wordt relatief goedkoper indien de abonnee ook internet en telefoon bij Telenet neemt - al is het eindbedrag dan uiteraard ook hoger. (PhG)

