Digitale energiemeter komt er 04 april 2019

00u00 0

Het is beslist: de digitale energiemeter komt er. Gisteren keurde het Vlaams Parlement de nodige aanpassingen aan het Energiedecreet goed, ondanks eerdere kritiek van regulator VREG. In tegenstelling tot een analoge meter, draait een digitale niet terug als je zelf elektriciteit aanlevert via zonnepanelen. Dat dreigde eigenaars van zonnepanelen op te zadelen met een hogere factuur. Maar zij zullen nu 15 jaar lang een 'virtuele terugtelmeter' krijgen, met korting op hun factuur dus.

