Digitaal paspoort bundelt alle info over uw woning 04 december 2018

Elk huis heeft voortaan een gratis digitaal paspoort waarop alle beschikbare info over de woning gebundeld is. Die zogenaamde woningpas werd gisteren voorgesteld door de Vlaamse ministers van Energie Bart Tommelein (Open Vld), van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) en van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Via woningpas.vlaanderen.be kan elke eigenaar onder meer administratieve info over de woning, de indeling, de ligging en de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat bekijken. In de toekomst komen daar nog meer attesten bij.