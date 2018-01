Dievenbendes pikken latten tijdens après-ski 00u00 0

In de Alpen worden steeds vaker ski's en snowboards gestolen terwijl de wintersporters enkele tientallen meters verder aan het lunchen zijn of aan de après-ski zitten. Vooral duurder materiaal is in trek bij dievenbendes uit Oost-Europa. "Deze dieven gaan heel gericht te werk, vaak in mondaine ski-oorden, waar veel geoefende skiërs zijn", zegt Bert Romani van de Nederlandse Ski Vereniging. "Het enige wat je kunt doen, is je materiaal zoveel mogelijk in het zicht houden", zegt Romani. "Ook zijn er skisloten te koop. Of huur een kluis. Een tip is om ski's niet samen weg te zetten, maar als onpaar met een reisgenoot. Dan zijn ze niet aantrekkelijk."