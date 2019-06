Exclusief voor abonnees Dieven weg met naamplaatjes van agenten 08 juni 2019

Een kepie, hemden, broeken en enkele naamplaatjes: dat is de buit van enkele dieven in het wijkcommissariaat op de Hopstraat in het centrum van Brussel. De inbraak werd gistermorgen rond 4 uur vastgesteld door een agent. De politie stelde een inventaris op om te zien wat er gestolen was. "Er werden zeker geen wapens of kogelwerende vesten gestolen."