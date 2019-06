Exclusief voor abonnees Dieven weg met motoren van boten 08 juni 2019

Op provinciedomein De Gavers in Harelbeke zijn acht buitenboordmotoren van boten gestolen. De recherche onderzoekt de zaak. Er is voorlopig geen spoor naar de daders. Het is voor het eerst dat een dergelijke diefstal zich op het domein voordoet. Eén zo'n motor kost al gauw enkele duizenden euro's. (LSI)