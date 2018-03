Dieven stelen 600 IJslandse bitcoincomputers 05 maart 2018

De IJslandse politie heeft elf mensen aangehouden voor de diefstal van 600 computers die bitcoins genereren. De zaak staat bekend als de 'Grote Bitcoinroof'. "Dit is een diefstal van ongekende schaal", zegt commissaris Olafur Helgi Kjartansson. "Het lijkt erop dat het hier om een goed georganiseerde misdaad gaat."' Drie van de vier diefstallen dateren van december. De laatste van januari. Veel bitcoin-'miners' gaan naar IJsland omdat computers die sterk genoeg zijn om bitcoins te genereren veel stroom verbruiken. In IJsland is groene energie erg goedkoop. De politie houdt nu het energiegebruik in het land scherp in de gaten. De krachtige computers zijn immers nog niet teruggevonden en een plotselinge piek zou de dieven kunnen verraden. (SRB)

