Dieven stelen 6.000 mondmaskers in Japans ziekenhuis 19 februari 2020

In de Japanse stad Kobe hebben dieven ongeveer 6.000 mondmaskers uit een ziekenhuis gestolen. De criminelen ontvreemdden ze uit een opslagplaats van het Japanse Rode Kruis. Er is een groot tekort aan mondmaskers, die worden gebruikt om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De politie vermoedt dat de dieven ze voor veel geld willen verkopen. Het getroffen ziekenhuis had gelukkig nog een voorraad liggen. "We hebben nog een groot aantal maskers, genoeg om onze dagelijkse operaties voort te zetten", zei een medewerker van het hospitaal in Kobe. In Japan, maar ook in andere Aziatische landen, zijn de meeste mondkapjes uitverkocht. Ook aan andere producten, zoals ontsmettingsmiddel, is een tekort.

