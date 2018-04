Dieven stelen 56 wielen van vrachtwagens 17 april 2018

Een goed voorbereide bende heeft afgelopen weekend bij Ghistelinck Autobedrijven in Waregem voor 35.000 euro aan vrachtwagenwielen gestolen. De daders krikten gloednieuwe trucks op, plaatsten stevige betonklinkers onder de carrosserie en schroefden 56 wielen los. Die werden één voor één onder de omheining van het terrein geschoven, op een plek waar de dieven voordien aarde hadden weggegraven. Elk wiel - velg en band samen - weegt 200 kilogram. "Er was een truck nodig om alles in te laden", zegt gedelegeerd bestuurder Vincent Yserbyt. "De bende is uren in de weer geweest. In de sector hadden we al af te rekenen met diefstallen van navigatiesystemen. Maar het is de eerste keer dat onderdelen van trucks worden gestolen." (VHS)

