Dieven slaan ruit in met voorhamer: 1.200 dure zonnebrillen gestolen 18 februari 2020

Een brillenwinkel in Deinze, Optiek Lammerant, heeft in de nacht van zondag op maandag inbrekers over de vloer gekregen. Drie mannen stalen er 1.200 exclusieve zonnebrillen met een verkoopwaarde van 200 tot 1.800 euro. "De dieven sloegen rond 3 uur één van de zijruiten uit met een voorhamer", zegt zaakvoerder Lieven De Clercq. "Ze gingen vliegensvlug te werk. In amper enkele minuten staken ze de volledige collectie in dozen en vluchtten ze weg."

