Exclusief voor abonnees Dieven plunderen kapper: geld laten ze liggen, shampoo nemen ze mee 18 april 2020

Nu iedereen tot doe-het-zelf is veroordeeld voor z'n kapsel, zien criminelen hun kans. In Sint-Gillis-Dendermonde werd donderdagnacht een kapsalon geplunderd. De dieven sloegen een ruit in en gingen aan de haal met leveringen die klaarstonden voor klanten én met shampoo, vitaminen en twee kappersscharen - waarde: 1.000 euro. Het geld in de kassa lieten ze liggen. "Ze wisten heel goed wat ze nodig hadden", aldus Jersy Teugels van kapsalon Modjoo. "En het zijn al zulke moeilijke tijden. De leveringen hielpen klanten én ons erdoor." De politie onderzoekt de zaak, maar de uitbaatster acht de kans klein dat de dieven gevat worden. (KBD)