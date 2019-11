Exclusief voor abonnees Dieven opgeschrikt door bewoners die thuiskomen 08 november 2019

Dieven hebben woensdagavond tussen 17.30 uur en 22.45 uur proberen inbreken in een woning in de Lindenlaan in Waasmunster. Ze werden echter opgeschrikt door de bewoners die thuiskwamen.