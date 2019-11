Exclusief voor abonnees Dieven maken jas en kussen buit bij inbrakenreeks 08 november 2019

00u00 0

In Lokeren zijn in de nacht van maandag op dinsdag dieven op pad geweest. De buit was eerder vreemd. Op één plaats verdween een jas, in een andere woning een kussen.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu