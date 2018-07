Dieven lossen schoten om Mercedes te stelen 31 juli 2018

Twee of drie Franstalige dieven hebben op brutale wijze geprobeerd een gloednieuwe Mercedes GLE te stelen in Oostduinkerke. Ze wachtten tot de 49-jarige bewoner thuiskwam, stapten uit en eisten met geweld de sleutels. Toen de bewoner zich verzette, kwam het tot een schermutseling. De man kreeg rake klappen waarop de gangsters tweemaal in de lucht vuurden met een alarmpistool. De bewoner weigerde nog steeds de sleutels te geven waarop de dieven de benen namen. De politie was zeer snel ter plaatse, maar de mannen waren al in een kleine auto met Franse nummerplaat vertrokken. (JHM)