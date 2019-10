Exclusief voor abonnees Dieven halen paneel uit dak en stelen alleen griptang 02 oktober 2019

Langs de Oostendse Steenweg in Oudenburg is ingebroken in een loods door een paneel van de dakconstructie te verwijderen. De dieven vonden wellicht niet wat ze zochten, want er werd alleen een griptang gestolen.