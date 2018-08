Dieven geven 950.000 blikjes Red Bull vleugels 14 augustus 2018

Een professionele dievenbende is er zondag in geslaagd om liefst 950.000 blikjes Red Bull te stelen bij een transportfirma in het West-Vlaamse Menen. Liefst twaalf uur waren de gangsters in de weer om hun buit over te laden. "Ze moeten hun vrachtwagen minstens elf keer volgestouwd hebben", klinkt het bij distributeur Jet Import. De energiedrankjes zullen vermoedelijk gesleten worden op de zwarte markt. (LSI/KSN)