Dieven gevat met 1,7 ton koper in bestelwagen 05 maart 2018

Drie Roemenen zijn vrijdagnacht opgepakt met een bestelwagen geladen met 1,7 ton gestolen koper. De wegpolitie kreeg de duidelijk overbeladen camionette in het oog op de snelweg ter hoogte van Lijsem (Luik). De agenten zetten de achtervolging in en lieten de verdachten stoppen in Crisnée, waarna ze de enorme buit ontdekten. De verdachten zijn verhoord. Het is nog niet duidelijk waar ze het koper vandaan hebben gehaald.