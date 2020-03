Exclusief voor abonnees Dieven gaan lopen met AED-toestel en mondmaskers 23 maart 2020

In tijden van een coronadreiging gaan dieven niet alleen aan de haal met juwelen of elektronica, maar stelen ze ook een AED-toestel en mondmaskers. Althans in het Limburgse Diepenbeek. Daar vonden zaterdag drie inbraken plaats. 's Ochtends probeerden dieven een winkelpand binnen te dringen, maar dat mislukte. Bij twee andere pogingen - in de namiddag en de vooravond - gingen inbrekers aan de haal met een som geld, een beamer, mondmaskers en een AED-toestel.