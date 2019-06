Exclusief voor abonnees Dieven belanden op Facebook met buit van 3,60 euro 07 juni 2019

00u00 0

Onder het motto 'élke diefstal is er één te veel' hebben uitbaters van een Spar in het West-Vlaamse Leisele (Alveringem) beelden van dieven op Facebook geplaatst. Nochtans zal de winkelomzet er niet al te fel onder lijden - de buit bedroeg twee aanstekers, met een totaalwaarde van 3,60 euro. "Maar we waren zo stomverbaasd toen we de beelden zagen dat we ze online zetten", zegt de uitbaatster. "Wat een niveau, zeg. En je weet nooit dat ze het gewoon eens probeerden en willen terugkeren voor meer." De dieven gristen de aanstekers van achter de kassa mee toen de uitbater even bezig was bij de charcuterie. De uitbaters deden geen aangifte bij de politie. De beelden werden druk bekeken op Facebook.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis