Dieven aan de haal met voedselpakketten 19 januari 2019

In het Intercultureel Vrouwencentrum in Antwerpen zijn dieven niet alleen aan de haal gegaan met geld en laptops, maar ook met voedselpakketten. De inbrekers kwamen twee keer op korte tijd langs. De eerste keer namen ze geld en laptops mee. Waarschijnlijk ontdekten ze toen de voedselbank met pakketten, bedoeld voor kansarme vrouwen met een migratieachtergrond en hun families. En daar kwamen ze een paar dagen later voor terug. "Het was één grote puinhoop", vertelt Ingrid Ter Maat van het centrum aan ATV. "De voorraad is voor meer dan driekwart leeg." Er werd een crowdfunding gestart. Gisteravond stond de teller al op ruim 1.200 euro. (PHT)