Dieven aan de haal met kunstgebitten 05 maart 2019

Sommige dieven stelen alles wat loszit. Bij een Brugse tandarts gingen de daders aan de haal met... kunstgebitten. De inbrekers doorzochten alle kasten en gingen uiteindelijk aan de haal met wat kleingeld en studiemodellen die dienen als voorbeelden van een brug of kroon die aan patiënten worden getoond. Mogelijk dachten de daders daarmee een mooie buit te hebben veroverd, aangezien er hier en daar wat goud te zien is. Maar de dieven keren van een kale reis terug: het gaat om een goudkleurig metaal dat amper iets waard is. (MMB)