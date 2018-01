Dieven aan de haal met braces van meisje met spierziekte 29 januari 2018

Een 14-jarig meisje uit Roeselare dat aan een erfelijke spierziekte lijdt, moet het voorlopig zonder haar op maat gemaakte pols- en kniebrace stellen. Dieven of grappenmakers gingen immers op school met de turnzak van Yori Decuypere aan de haal, waarin de braces zaten. Vorige vrijdag verdween de zak op het Roeselaarse Klein Seminarie tijdens de traditionele 100 dagenviering van de laatstejaars. "Mogelijk in een feestroes meegenomen en als grap verstopt, maar voor ons is het niet grappig", zegt mama Bianca Ramboer. "Yori heeft die braces nódig." Een nieuwe kniebrace laten maken duurt al snel vier maanden, zegt mama Bianca. "En het kost 250 euro - niet terugbetaald." De vrouw hoopt dat de turnzak teruggebracht wordt - "voor ons part anoniem aan het secretariaat". (CDR)

