Dieven aan de haal met 25 eieren van Brugse zwanen 02 mei 2018

De Brugse groendienst is op zoek naar getuigen van een opmerkelijke diefstal. De voorbije twee weken zijn minstens 25 zwaneneieren gestolen uit nesten aan de Ezelpoort. De daders sloegen hun slag nadat het stadsbestuur bekendmaakte dat ze de zwanen extra zou beschermen met rietmatten, zodat de dieren in alle rust kunnen broeden. Die week werden bovendien de eerste vijf kuikentjes geboren. Wellicht belandden de gestolen eieren in een broedmachine om nadien de kuikens te verkopen. "Verwerpelijk ", vindt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). De politie is op de hoogte gebracht en startte een onderzoek. "Wie iets verdachts heeft gezien of plots veel kuikens ziet opduiken bij een lokale kweker, kan contact opnemen. Het is een spijtig verhaal", besluit Heidi Demeyer van de groendienst. (MMB)

