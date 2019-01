Dievegge verdient €800 in wasserette van gevangenis om slachtoffer te betalen 18 januari 2019

Een Spaanse dievegge met een fors strafblad heeft in de gevangenis van Brugge 800 euro verdiend om haar slachtoffer van een handtasdiefstal te vergoeden. Daarvoor werkte ze twee maanden bijna non-stop in de wasserette van de strafinstelling. Het geld overhandigde ze aan haar advocaat, die het op zijn beurt aan het slachtoffer gaf. De Spaanse stal het geld van een gast in het Van Der Valk-hotel in Oostkamp. Ze riskeert 15 maanden cel, maar hoopt op strafvermindering door haar snelle terugbetaling. Of ze die zal krijgen, is nog niet duidelijk. "Je bent in ieder geval je belofte nagekomen om dat geld bijeen te sparen in de gevangenis. Dat is uitzonderlijk", sprak de rechter. (JHM)

