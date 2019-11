Exclusief voor abonnees Dieter Coppens gaat op zoek naar bedreigde kikkers 06 november 2019

Paarden met eierstoktumoren, orang-oetans die opnieuw worden vrijgelaten of gewonde neushoorns die dringend hulp nodig hebben... In het tweede seizoen van 'Animalitis' gaat Dieter Coppens (41) opnieuw op pad met Belgische dierenexperten, die hem meenemen naar bijzondere casussen in binnen- en buitenland.

