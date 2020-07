Exclusief voor abonnees Dieter Coppens en Siska Schoeters maken programma over kinderen 09 juli 2020

Dieter Coppens (42) en Siska Schoeters (38) gaan samen een programma maken. Dat zal 'De wonderjaren' heten en het opvoeden van kinderen zal erin centraal staan. Het duo gaat op bezoek bij gezinnen om te kijken hoe zij hun kroost opvoeden. De samenwerking is niet erg vergezocht, want Coppens en Schoeters maken het programma met Roses Are Blue, het productiehuis van Dieters neef Mathias Coppens. Dat blikte eerder al 'Durf te vragen' met Siska in, net als drie seizoenen 'Down The Road' met Dieter. Van beide programma's komt er in het najaar overigens een nieuw seizoen. Dieter en Siska zijn uiteraard ook zelf ervaringsdeskundigen in kinderen opvoeden. Zij is mama van Lucien (9) en Minnie (3), hij van Suzy (14), Lou (13) en Francis (11). De twee zoeken nog gezinnen in alle formaten die willen deelnemen. Inschrijven kan via een.be. (DBJ)

