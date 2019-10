Exclusief voor abonnees Diest rouwt om Wielemie: "We gaan haar spandoek weer in straatbeeld hangen" 24 oktober 2019

De stad Diest ontwaakte gisterochtend wat verweesd zonder de 'Beast from Diest'. Marieke Vervoort was dan ook erg geliefd in haar thuisstad. Nog de hele week kan je in het atrium van het stadhuis terecht om het rouwregister te tekenen - gisteren deden heel wat mensen dat al. Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) ondertekende het als eerste. "Ik heb echt veel bewondering voor Marieke en haar doorzettingsvermogen. Dat heb ik ook neergepend. Marieke was en is nog steeds een groot voorbeeld voor veel mensen die het moeilijk hebben. Haar boodschap, genieten van elke dag en elk moment, zal me zeker bijblijven."

