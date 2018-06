Dieselwagens 06 juni 2018

Met grote belangstelling heb ik in de zaterdagkrant het artikel 'Diesel verbieden is onterecht' gelezen. Uw journalist Joost Bolle schrijft hier wat vele vakmensen zullen beamen. Het is dan toch wel hemeltergend dat die zelfverklaarde specialisten dat niet willen inzien, noch toegeven. Ik hoop maar dat de automobielsector tegen deze dieselhaters eindelijk eens heftig gaat reageren om het tij te doen keren. Ik meen dat zij daartoe voldoende middelen ter beschikking hebben. De honderdduizenden dieselrijders zullen de automobielsector eeuwig dankbaar blijven.

R. Heylen, oud- leraar automechanica

