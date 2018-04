Dieselrijders betalen meer belastingen 13 april 2018

00u00 0

Dieselrijders betalen in vergelijking met 2015 zowat 30% méér belastingen. Dat berekende VAB. Benzinerijders betalen dan weer 5% minder. Dat komt door een aantal overheidsmaatregelen, zoals de hervorming van de inschrijvingstaks, de nieuwe verkeersbelasting en de stapsgewijze gelijkschakeling van de accijnzen op benzine en diesel via het 'cliquetsysteem'. Een dieselwagen is nu enkel nog financieel interessant bij grotere modellen zoals SUV's of monovolumes, omdat de benzinevariant daarbij een pak meer verbruikt. Ook als je een bepaald trekvermogen nodig hebt, bijvoorbeeld voor een caravan, is diesel nog voordeliger, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko.