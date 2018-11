Diesel zakt naar laagste prijs sinds augustus 29 november 2018

00u00 0

Diesel tanken is vanaf vandaag goedkoper. De maximumprijs zakt met 2,9 cent per liter tot 1,5480 euro. Daarmee staat diesel op het laagste niveau sinds augustus. Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN