Diesel sinds zomer 2014 niet meer zo duur

Diesel wordt vandaag opnieuw wat duurder: de maximumprijs die mag worden aangerekend, is nu 1,4530 euro per liter. Dat is 2,9 eurocent meer dan voordien. Het is al van de zomer van 2014 geleden dat diesel nog zo duur was. In de laatste week van juni van dat jaar betaalden dieselrijders zelfs 1,47 euro per liter. Dat de brandstof duurder wordt, komt onder meer omdat ook de prijs voor ruwe aardolieproducten in de lift zit. Woensdag noteerde Noordzee-olie nog aan zijn hoogste peil in drie jaar, met 72,63 dollar voor een vat van 159 liter. Oplopende spanningen in het Midden-Oosten, waar Saoedi-Arabië zopas een raket onderschepte boven Riyad, maar ook de dreigende taal van Donald Trump over vergeldingsacties in Syrië en de angst voor een handelsoorlog tussen de VS en China drijven de olieprijs naar omhoog.

