Diesel of benzine? 17 vergissingen per dag 01 maart 2019

Aan de pomp vergissen gemiddeld 17 bestuurders per dag zich en tanken benzine in plaats van diesel of omgekeerd. Dat blijkt uit cijfers van pechverhelpingsdiensten Touring en VAB. De eerste kreeg vorig jaar 4.695 oproepen binnen om de brandstoftank leeg te pompen en te reinigen, de tweede 1.705 - samen goed voor 6.400 interventies. De kosten kunnen zeer hoog oplopen, zeker als de bestuurder z'n fout te laat opmerkt en het voertuig al gestart heeft.