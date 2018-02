Diesel lokaal al duurder dan benzine 28 februari 2018

In tien jaar tijd lagen de prijzen van diesel nog nooit zo dicht bij die van benzine. Aan het tankstation van Makro in Sint-Pieters-Leeuw was diesel zelfs even duurder dan benzine. Volgens experts kan dat door lokale kortingen. Vandaag is de benzineprijs alweer gestegen tot 1,423 euro per liter benzine, tegenover 1,389 euro voor een liter diesel. Op termijn zal diesel echter duurder worden dan benzine. Een uitspraak van de hoogste Duitse bestuursrechter van gisteren stelt overigens dat oude vervuilende dieselauto's mogen worden geweerd uit bepaalde steden om daar de luchtkwaliteit te verbeteren.

