Diesel en stookolie goedkoper 09 maart 2018

Zowel diesel als stookolie is vanaf vandaag weer wat goedkoper. De maximumprijs voor diesel bedraagt nu 1,3910 euro per liter, of een daling met 0,7 cent per liter. Wie stookolie bestelt, betaalt vanaf 2.000 liter nog maximum 0,5951 euro per liter (-1,4 cent). Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.