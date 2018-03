Dierenmishandeling 27 maart 2018

Het lijkt me sterk dat de beelden die Gaia verspreidt, gefilmd zijn op boerderijen waar echte Parmaham geproduceerd wordt. Elk varken wordt immers apart opgevolgd en streng gecontroleerd. Deze leefomstandig- heden zouden dan ook ontdekt worden en dat zou zeker niet getolereerd worden. Er zal wel ham van worden gemaakt, maar Parma DOP? Lijkt me sterk.

Pascal Vermeire

