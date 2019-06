Exclusief voor abonnees Dierenhandelaars niet te spreken over strengere regels 01 juni 2019

Dierenverkopers mogen voortaan geen kortingen meer geven en in hun folders zijn alleen nog foto's toegestaan van beestjes die ze effectief in hun winkel aanbieden. Maar vooral het feit dat ze vanaf 2024 minstens een diploma dierenzorg moeten hebben, zit hen dwars. "Dit is de doodsteek voor de zelfstandige dierenhandelaar", zegt een verkoper met 25 jaar ervaring. "Enkel de ketens of tuincentra, die iemand in dienst kunnen nemen die dierenzorg gestudeerd heeft, zullen overblijven. Terwijl wij tien keer beter weten waar we mee bezig zijn." De woordvoerder van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) beseft dat de maatregelen niet populair zijn. "Maar ze zijn wel noodzakelijk." (LB)