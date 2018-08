Dierenbeul doodt kat met nagel in Zwanworstje 20 augustus 2018

In het Vlaams-Brabantse Kortenberg is een tweejarig katje, Rambo, een pijnlijke dood gestorven nadat het een Zwanworstje had opgegeten met een stevige nagel erin. Eigenaar Gregory Bruyninckx (22) uit Kortenberg is er het hart van in. "Er woont hier wellicht een dierenbeul in de buurt. Enkele huizen verder werd een golden retriever een maand geleden vergiftigd - dat dier kon net op tijd gered worden." Hij heeft een bericht op Facebook geplaatst in de hoop dat er tips binnenkomen over de dader. "Voor die nog meer schade kan aanrichten." Rambo was onderdeel van een 'gezin' met veel dieren: bij Gregory en zijn ouders wonen ook nog de kerkuil Stone, die ze vonden toen hij acht weken oud was, de maltezer Swiffer, de chihuahua Cooper, de kater Rocky, dwergkonijn Misty en verschillende siereenden en kippen. (SVDL/ADPW)

HLN