Dierenasielen overspoeld met katten 04 augustus 2018

Een veertigtal Vlaamse dierenasielen vraagt dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) maatregelen neemt omdat ze overspoeld worden met kittens en katten. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden er 80% meer binnengebracht in vergelijking met vorig jaar. Dat komt onder meer doordat sterilisatie sinds april 2018 verplicht is. Wie die kosten niet wil maken, dumpt de kittens in een asiel. Maar ook de zachte winter speelt een rol. Daardoor zijn er meer zwerfkatten, die ook nog eens vaker jongen. "Bovendien is een huisdier een wegwerpartikel geworden", zegt Sabine Bovend'aerde van de vzw Zwerfkat in Le(u)ven. "'s Ochtends trekken ze met hun volwassen kat naar het asiel, 's middags kopen ze een kitten."

